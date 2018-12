Genoa inaugura Casa Grifone al Gaslini

GENOVA, 20 DIC - Mattinata all'istituto pediatrico Giannina Gaslini per il Genoa di Cesare Prandelli. I rossoblù hanno prima inaugurato "la casa del Grifone", il centro di accoglienza bambino e famiglia, poi ha visitato l'ospedale portando doni ai piccoli degenti. "La casa del Grifone" è una struttura di appoggio a disposizione dei familiari dei ricoverati che il Genoa, attraverso una serie di aste on line, ha attrezzato e arredato per renderlo funzionale. A guidare la delegazione rossoblù il tecnico Cesare Prandelli assieme al capitano Mimmo Criscito e agli attaccanti Piatek, Bessa e Kouamé. "Siamo venuti a conoscere l'evoluzione di un progetto del Genoa assieme all'ospedale - ha raccontato Bessa -. Essere qui per noi è una fortuna. So cosa significa: in passato sono stato anni quasi tutti i giorni per un familiare in ospedale. Dovremmo fare ancora di più perché è fondamentale conoscere questo lato della vita. Grazie alla società, abbiamo portato regali a bambini che affrontano momenti difficili e dato loro una gioia".