Crespo nuovo allenatore del Banfield

BUENOS AIRES, 20 DIC - Hernan Crespo, ex bomber di Parma, Lazio, Inter e Chelsea, è stato presentato come nuovo allenatore del Banfield, club della massima serie argentina. Per Crespo sarà la prima volta da tecnico in patria, dopo l'esperienza al Modena (società poi fallita e ripartita dalla serie D) nella stagione 2016-'17. "Voglio un Banfield che sappia costruire il gioco e che pratichi un calcio offensivo - ha spiegato - e mi piacerebbe che la gente sapesse cosa viene a vedere: dovremo avere una identità tattica precisa. Vi garantisco che prenderò molto seriamente il mio nuovo incarico. Lavorerò sodo e spero di non commettere troppi errori". Quali sono i suoi modelli da allenatore? "Mi piace la gestione del gruppo di Ancelotti - ha risposto - , che è di tipo familiare e sempre vicina ai giocatori. Mi ispiro a lui. Poi mi piacciono la metodologia di lavoro di Josè Mourinho e come Bielsa riesca a migliorare i giocatori dal punto di vista individuale. Far sì che i miei calciatori migliorino sarà anche la mia grande sfida".