Calcio: De Rossi "momento è delicato"

ROMA, 20 DIC - "Abbiamo talmente tanta pressione ultimamente che non viviamo bene l'attesa di Juventus-Roma. Siamo in un momento delicato perché sappiamo che dobbiamo fare meglio". Così il capitano della Roma, Daniele De Rossi, in vista della sfida in programma a Torino sabato sera. "Siamo tutti sotto osservazione, mister compreso, e lo sappiamo. Vogliamo fare una grande partita" sottolinea a Dazn il centrocampista che ha saltato le ultime gare per un problema al ginocchio: "È l'infortunio più grave della mia carriera. Ci vuole tempo, ho ripreso a correre e a calciare ma sono ancora indietro".