A vuoto primo scrutinio per ad Lega di A

MILANO, 20 DIC - Fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del nuovo amministratore delegato della Lega Serie A. Secondo quanto filtra, in assemblea (presenti tutte le 20 società) l'ad di Infront Italia Luigi De Siervo ha ottenuto 11 voti, mentre 7 club si sono schierati con l'ex manager di Sky Matteo Mammì, e altri due hanno votato scheda bianca. Nei primi due scrutini serve una maggioranza di 14 voti per l'elezione, dalla terza il quorum scende a 11.