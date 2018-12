Mbappè fa 20 anni,non sono straordinario

ROMA, 20 DIC - Kylian Mbappè, nuovo idolo dei francesi, compie 20 anni e 'Le Parisien' gli rende omaggio con un'intervista in cui il ragazzo-prodigio del Psg, e il più giovane goleador in una finale mondiale dopo Pelè, parla di se stesso. Intanto O Rei gli manda gli auguri. "Soltanto talenti speciali si mettono in evidenza così presto - è il tweet di Pelè -. Felice compleanno Mbappè. Hai appena 20 anni e aspetto di vedere tue nuove conquiste". A ciò il talento 'esploso' ancora minorenne nel Monaco, con cui ha vinto il campionato 2016-'17, e poi passato al Psg per 180 milioni di euro, risponde dicendo che "sto tentando di sopravvivere alla fama, e ci sto riuscendo. La cosa strana è che non ho l'impressione di aver fatto qualcosa di così straordinario. La gente mi dice il contrario, ma penso solo di aver vissuto il mio sogno". "Ho sempre desiderato essere un calciatore - continua -, come tante persone vogliono emergere in altri campi. Però non penso di essere così eccezionale. Che regalo vorrei? La Champions con il Psg".