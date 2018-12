Sci: slalom Saalbach, vince Hirscher

SAALBACH (AUSTRIA), 20 DIC - L'austriaco Marcel Hirscher ha vinto in 1'54"98 lo slalom speciale di Cdm di Saalbach: è il successo n.63 per il vincitore in serie delle ultime sette edizioni della coppa del mondo. Secondo posto per lo svizzero Loic Meillard (+0,38) e terzo per il norvegese Henrik Kristoffersen (+0,47). Per l'Italia il migliore è stato Manfred Moelgg con un ritardo di 1,11. Poi c'è la nuova speranza azzurra Alex Vinatzer (+1,59) ottimo 16/o e miglior risultato in carriera per questo atleta altoatesino di 19 anni. La coppa del mondo uomini torna in Italia: sabato slalom notturno a Madonna di Campiglio. Le ragazze sono invece in Francia, a Courchevel. Domani e dopodomani sono in programma un gigante ed uno speciale.