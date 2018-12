Calcio: mercato, finestra chiude il 31/1

MILANO, 20 DIC - L'assemblea della Lega Serie A si è espressa a favore dell'ampliamento della finestra di gennaio per le trattative di mercato, spostando il termine dal 18 al 31. La Serie A in questo modo si allinea agli altri campionati europei. A questo punto la Federcalcio invierà alla Fifa la richiesta per la proroga.