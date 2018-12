Ribery verso l'addio al Bayern Monaco

ROMA, 20 DIC - Non solo Robben. Anche Franck Ribery, a fine stagione, saluterà il Bayern Monaco. Lo ha confermato Uli Hoeness, presidente del club più titolato di Germania, avviando di fatto un'opera di svecchiamento dell'organico a disposizione dell'allenatore Niko Kovac. Per il campione francese potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1, da dove è partito, ma non solo: in un futuro non molto lontano potrebbe indossare la maglia dell'Al Ittihad, che già in estate si era fatto avanti per l'attaccante esterno. Non è da escludere anche l'ipotesi Galatasaray per Ribery, che giocò nella squadra turca fra gennaio e giugno 2005, o una collocazione fra MLS e Cina. Il contratto di Ribery scadrà nel giugno dell'anno prossimo, e al suo posto il Bayern potrebbe cercare di prendere Cengiz Under dalla Roma.