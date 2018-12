Arsenal non rinnoverà Chech, vuole Navas

ROMA, 20 DIC - La sua seconda avventura londinese, dopo quella vissuta nelle file del Chelsea, a Stamford Bridge, potrebbe concludersi a fine stagione per Peter Cech, portiere dell'Arsenal. La dirigenza dei 'Gunners' non sembra intenzionata a rinnovare il contratto del ceco e avrebbe deciso - secondo quanto riporta il Mundo Deportivo - di puntare sul costaricano Keylor Navas, vice di Thibaut Courtois nel Real Madrid, vincitore di tre Champions consecutive. Cech, classe 1982, potrebbe tornare in patria per le ultime parate da professionista, o in alternativa decidere di appendere i guanti al chiodo.