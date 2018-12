Barcolana: Società velica compie 50 anni

TRIESTE, 20 DIC - Fondata il 20 dicembre 1968 è, dopo mezzo secolo di storia, il Circolo velico italiano con il maggior numero di tesserati Fiv, 2.098 nell'anno in corso. Si tratta della Società Velica di Barcola e Grignano, che appunto oggi compie 50 anni, essendo stata fondata il 20 dicembre 1968. L'anniversario della SVBG è stato celebrato nella storica sede sul terrapieno di Barcola. I padri fondatori furono due impiegati, due commercianti, due meccanici, un ferroviere, un portuale, un insegnante, un imprenditore edile e un medico. "La SVBG - ha dichiarato nel suo discorso il presidente Mitja Gialuz - è una società che ha nel suo codice genetico l'obiettivo di rendere la vela uno sport non elitario, ma accessibile a tutti". Gialuz ha ricordato che "la Barcolana è la regata più grande del mondo e che non poteva che essere concepita e fatta crescere in un sodalizio popolare. Crediamo profondamente nello sport, nei suoi valori di inclusione, sappiamo e vogliamo continuare ad essere un circolo solidale e capace".