Sci: Shiffrin guida slalom Courchevel

COURCHEVEL (FRANCIA), 22 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin in 47.70 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondi di Courchevel: seguono la slovacca Petra Vlhova in 47.74 e l'austriaca Bernadette Schild in 47.96. Shiffrin cerca la doppietta dopo il successo nel gigante di ieri e punta così anche al 50/o successo in carriera a soli 23 anni. Migliore azzurra dopo la prima manche e' la trentina Chiara Costazza, ottava in 48.96. Piu' indietro, tra le azzurre, Irene Curtoni , al momento 16/a in 50.17.