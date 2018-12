Milan ko, piovono fischi a San Siro

MILANO, 22 DIC - Il Milan perde contro la Fiorentina in casa nell'ultima partita prima di Natale e viene salutato da una bordata di fischi a San Siro. I 52mila tifosi presenti prendono di mira la squadra di Gattuso, che non vince da tre partite in campionato e viene così superata dalla Lazio al quarto posto, a pochi giorni dalla deludente eliminazione dall'Europa League. Ancora a secco Gonzalo Higuain, che manca il gol per l'ottava partita consecutiva. L'argentino è apparso molto nervoso dopo il triplice fischio finale, tanto da polemizzare a lungo con l'arbitro Mariani in mezzo al campo.