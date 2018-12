Serie C, cinquina del Catania alla tombola di Natale: Cavese ko

Catania-Cavese 5-0

CATANIA (4-3-3) Pisseri 6; Ciancio 5,5, Aya 6, T. Silvestri 6, Baraye 6 (dal 25' p.t. Calapai 6,5); G. Rizzo 6, Lodi 7 (daòl 40' s.t. Scaglia s.v.), Angiulli 5,5 (dal 17' s.t. Bucolo 6); Manneh 7,5 (dal 40' s.t. Brodic s.v.), Marotta 7, Curiale 6 (dal 17' s.t. Vassallo 6,5). (Pulidori, Lovric, Esposito, Scaglia, Bucolo, Biagianti, Llama, Barisic, Brodic, Vassallo). All. Sottil 7.

CAVESE (4-3-3) Vono 5; Palomeque 5,5 (dal 13' s.t. Logoluso 6), Bruno 6, Manetta 5,5, Inzoudine 5,5; Lia 5,5, Migliorini 6, Favasuli 6 (dal 13' s.t. Tumbarello 5,5); Rosafio 6 (dal 32' s.t. Flores Haetley s.v.), Sciamanna 6 (dal 24' s.t. De Brasi 5), Fella 5,5 (dal 13' s.t. Bettini). De Brasi, A. Silvestri, Licata, Mincione, Buda, Zmimer, Di Dato, De Rosa). All. Modica 6.

ARBITRO Zufferli di Udine 6 (Carrelli di Campobasso, Dicosta di Novara).

RETI Al 37' p.t. Manneh. Al 25' s.t. Lodi su rigore, al 27' s.t. Marotta, al 38' s.t. Manneh, al 42' s.t. Calapai.

NOTE: spettatori paganti 2.320, abbonati 6.908, incasso 24.678. Espulso al 24' s.t. Vono per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Angiulli, Manetta. angoli 5-3 Recupero 3' e 0'

CATANIA - Cinque gol dopo un inizio da dimenticare. Alla tombola di Natale il Catania infila una cinquina. È il segnale che la squadra sta guarendo? Vedremo da qui a fine anno solare: fatto sta che la Cavese aveva irretito gioco e manovra rossazzurra, salvo poi sfaldarsi alla prima difficoltà. Il Catania ha atteso paziente e impaurito, poi ha dilagato fino al 5-0 finale.

Primo tempo da incubo: squadra slegata, impossibile pretendere una trama di gioco lineare. Lanci lunghi e tentativo andati a vuoto da parte di Curiale e di Marotta. La Cavese fallisce un paio di occasioni, specie con Sciamanna, totalmente senza mira. Il Catania riparte e trova il gol al 37': Curiale apre un corridoio per Manneh che da destra spedisce il pallone in rete con un diagonale basso. La fine di un incubo? Il gioco continua a latitare fino a metà del secondo tempo.

Entrano Vassallo e Bucolo. Lodi sale in cattedra e calcia la punizione che porta Vono ad atterrare Aya. Portiere dei campani espulso, Ciccio dal dischetto non perdona e abbraccia Sottil in segno di... pace o per mettere a tacere certe polemiche sulla sua esclusione nelle due gare precedenti.

Il tris è un tiro favoloso di Marotta da fuori area indirizzato all'angolino. Poker di Manneh dopo una dormita generale della difesa, chiude Calapai dalla destra con un tiro cross che inganna ancora De Brasi.