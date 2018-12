Serie C, Leonzio acciuffa il pari allo scadere, beffata la Casertana

Casertana – Sicula Leonzio 1-1

Casertana ( 4-3-1-2). Adamonis 6; Meola 6, Lorenzini 6, Blondett 6, Pinna 6; Santoro 6, Romano 6, Vacca 6; Floro Flores 6 ( 78’ Matese 6); Castaldo 6, Padovan 7. All. A. Di Costanzo-R.Esposito 6.

Sicula Leonzio ( 4-3-3). Narciso 6,5, De Rossi 6 (46’ Esposito M 6), Aquilanti 6, Ferrini 6, Squillace 6, D’Angelo 6 (65’ Russo 6), Esposito G. 6 ( 76’ De Felice 6 ), Marano 6, Gammone 7 (65’ Cozza 6), Ripa 6,5, Sainz-Maza 6 (87’ Vitale 7).

All. Vincenzo Torrente 7.

Arbitro: Arbitro: Daniele Moriconi di Roma 2, assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Andrea Micaroni di Chieti.

Reti: 30’ Padovan, 90’ Vitale.

Note: 1369 spettatori di cui 431 paganti e 938 abbonati. Ammoniti: Ferrini (L), Vacca (C), Esposito M (L), Meola (C). Corner: 2-2. Recupero: 1’ e 2’.

CASERTA. Conquista un punto la Sicula Leonzio di Vincenzo Torrente al Pinto di Caserta contro i padroni di casa della Casertana di Floro Flores, grazie ad un sinistro del giovane Vincenzo Vitale andato in gol subito dopo il suo ingresso in campo. Per i bianconeri si tratta del secondo risultato utile consecutivo della gestione Torrente che aveva preso il posto di Paolo Bianco dimessosi dopo la sconfitta interna contro la Reggina.

Partita combattuta sin dalle prime battute con la Leonzio brava e capace di giocare bene contro la squadra del duo Di Costanzo – Esposito anche se sono proprio i padroni di casa a sfiorare il gol con Floro Flores e Castaldo sul quale però la difesa leontina fa buona guardia.

Al 30’ però i rossoblu trovano il vantaggio con Padovan che insacca alla spalle di Narciso con un bel diagonale su assist di Castaldo. Qualche minuto dopo la Casertana cerca il raddoppio ma Narciso è bravo a chiudere su Floro Flores.

Nella seconda frazione di gioco, la Sicula Leonzio tenta in più occasioni di trovare il pari con Sainz-Maza e poi ancora con Gammone e Ripa, tra i migliori ma non riescono a piegare la difesa di casa.

Non molla la formazione di Torrente che al 90’ trova il pari grazie a Vitale ben servito in area da Ripa che lascia partire un bel sinistro che non lascia scampo al portiere campano.