Serie C, il Siracusa ringrazia Ott Vale: pari con il Monopoli

Siracusa - Monopoli 1-1

Siracusa (4-3-1-2): Messina 5,5; Daffara 5, Turati 6, Bertolo 6, Bruno 5 (35' st Giac. Fricano sv); Giov. Fricano 5,5, Palermo 6 (20' st Russini 5,5), Mustacciolo 5,5 (20' st Ott Vale 6); Rizzo 5,5 (35' st Diop sv); Tiscione 6, Catania 6. A disp. Gomis, Boncaldo, Di Sabatino, Mattei, Tuninetti, Fruci. All. Raciti 6

Monopoli (3-5-1-1): Pissardo; Bei 6 (35' st Ferrara sv), De Franco 6, Montinaro 5,5 (1' st Paolucci 6); Fabris 6, Gatti 6, Scoppa 6, Maimone 6,5, Donnarumma 6 (45' st Pierfederici sv); Sounas 6 (35' st Mangni sv); Mendicino 6,5 (27' st Gerardi sv). A disp. Saloni, Mercadante, Mavretic, Zampa, Mangiume, Berardi, Rota. All. Scienza 6

Arbitro: Donda di Cormons (Caso di Nocera Inferiore e Votta di Moliterno)

Reti: 44' pt Mendicino, 41' st Ott Vale

Note: Ammoniti Ott Vale (S), Gomis (S), Maimone (M). Spettatori 1.281 (con 28 ospiti presenti, incasso non comunicato). Angoli 2-7. Rec. 1' e 4'

Siracusa. Un tempo per parte e pareggio giusto fra Siracusa e Monopoli che non smuovono sostanzialmente le rispettive classifiche ma che vale, almeno per il morale, per i padroni di casa che hanno acciuffato un risultato quando quasi non ci si credeva più. Eppure nella prima frazione i padroni di casa avrebbero meritato (due legni e diverse occasioni sciupate) con il Monopoli trovatosi inaspettatamente in vantaggio. I pugliesi hanno poi creato occasioni a raffica in avvio di ripresa, salvo poi subire il ritorno dei padroni di casa nell'ultima parte di gara con il pareggio di Ott Vale.