Ora il Palermo è davvero british, gli inglesi annunciano il closing

Con una nota pubblicata sul sito Global Futures Sports, e in un secondo momento sui canali ufficiali del club, «La US Città di Palermo conferma - si legge testualmente - l’avvenuto passaggio di proprietà del 100% delle azioni della società dal signor Maurizio Zamparini a Sport Capital Investments Ltd, società controllata da Sport Capital Group Ltd, in esecuzione dell’accordo preliminare firmato il 30 novembre».

«Il nuovo consiglio di amministrazione - continua la nota - sarà formato dal presidente Clive Richardson, dall’amministratore delegato Emanuele Facile e dal consigliere John Treacy. Sport Capital Group Investments Ltd convocherà nei prossimi giorni un’assemblea dei soci per aumentare il capitale fino a 20 milioni».

Nella nota, firmata da Clive Richardson in qualità di nuovo presidente del Palermo, si ringrazia «la precedente proprietà per i prestigiosi risultati raggiunti e per avere apprezzato il progetto di sviluppo del Palermo presentato dal nuovo gruppo azionista» e si rassicurano i tifosi sul rafforzamento della squadra «con il supporto di Dean Holdsworth assieme al management esistente (l'attuale responsabile Foschi, ndr) sui programmi per la parte rimanente della stagione 2018-2019».