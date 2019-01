Serie B, il Palermo crolla (0 a 2) con la Cremonese

CREMONESE PALERMO 2 - 0

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia 6; Mogos 6, Claiton 6.5, Terranova 6, Migliore 6; Boultam 5.5 (26'st Castrovilli), Arini 7, Soddimo 6.5; Piccolo 6 (35'st Carretta sv); Strizzolo 6 (37'st Caracciolo sv), Strefezza 5.5. In panchina: Volpe, Agazzi, Rondanini, Del Fabro, Emmers, Montalto, Renzetti, Poledri. Allenatore: Rastelli 7

PALERMO (4-4-2): Brignoli 6; Rispoli 5.5, Bellusci 6, Szyminski 6, Salvi 6; Chochev 6 (30'st Cannavò sv), Murawski 6 (Haas sv), Jajalo 6, Trajkovski 6.5; Moreo 6 (33' Puscas 5.5), Falletti 5. In panchina: Avogadri, Pomini, Accardi, Ingegneri, Fiordilino, Cannavò. Allenatore: Stellone 5.5

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

RETI: 45'pt Arini, 24'st Migliore

NOTE: spettatori 7007. Allontanato Stellone dalla panchina al 22'st. Ammoniti Chochev, Bellusci, Boultam. Angoli 5-1 per la Cremonese. Recupero: 2'; 4'.

CREMONA Seconda sconfitta di fila per la capolista Palermo che cede 2-0 alla Cremonese. Gara molto maschia con le squadre che contendono ogni pallone. La prima occasione limpida al 29' per il Palermo quando Chochev di testa devia centralmente da posizione favorevole un cross da sinistra. Al 33' Strizzolo ruba palla a Jajalo si invola verso la porta ma è fermato fallosamente al limite da Bellusci. Al 40' Piccolo vince un rimpallo a destra, entra in area e calcia troppo centrale. Allo scadere del primo tempo vantaggio Cremonese: angolo, deviazione di testa di Claiton e Arini sul palo lontano appoggia in rete. Nella ripresa la Cremonese tiene bene il campo e al 24' raddoppia: su corner la difesa respinge, Migliore controlla e al volo batte l’immobile Brignoli. Nel finale la Cremonese amministra con il Palermo ormai rassegnato.