Il Palermo vince a Perugia ma la Lega: «Fare chiarezza nel club»

L’amministratore delegato del Palermo, Emanuele Facile, l’ultimo superstite dei rappresentanti inglesi dopo le dimissioni del presidente Clive Richardson e del consigliere d’amministrazione John Treacy, continua a mostrarsi sereno; ma l’ultimatum inviato dalla Lega di B al Palermo, attraverso una mail di posta elettronica certificata, non fa vedere un clima così tranquillo attorno al club rosanero. Solo la vittoria della squadra per 2-1 a Perugia fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi, per il resto la situazione è più che ingarbugliata.

Il presidente della Lega di B Mauro Balata, infatti, secondo quanto appreso dall’Ansa, ha chiesto al Palermo di dimostrare se dopo la cessione del club da parte di Maurizio Zamparini, «l'attuale compagine sociale presenti le necessarie caratteristiche di autenticità, veridicità e certezza» previste dalle norme. La Lega vuole garanzie sul fatto che «non sussistano elementi idonei a configurare ipotesi di estero-vestizione, né finalizzati alla realizzazione di pratiche elusive».

I chiarimenti, che si vanno ad aggiungere a quelli previsti dalle norme federali per l’accertamento della solidità finanziaria e dell’onorabilità di chi acquista una squadra di calcio, vengono richiesti «al fine di garantire il regolare svolgimento del campionato di B». Il timore della Lega, che cita l'esterovestizione, è la possibile fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale del Palermo in modo da scongiurare la tassazione sui redditi».

Per l’amministratore delegato rosanero Emanuele Facile, però, tutto è in regola e non ci saranno problemi. A chi ha provato a contattarlo ha confermato la sua linea: il club farà fronte a tutte le scadenze, a cominciare dagli stipendi che dovranno essere pagati giovedì o al massimo entro lunedì 18 febbraio, fino ai fondi che secondo gli accordi con Zamparini al momento della cessione sarebbero dovuti entrare nelle casse del club entro il 31 gennaio, ma dei quali finora non c'è traccia.

Intanto con una doppietta di Puscas allo stadio Curi, il Palermo ha battuto 2-1 il Perugia, dimentica la crisi societaria e torna in testa alla classica interrompendo la serie negativa di tre partite senza successi. Il match è stato caratterizzato dalle reti segnate di testa dal bomber rosanero nei primi secondi dei due tempi, con la difesa perugina colpevole in entrambe le occasioni. Dopo la partenza ad handicap la squadra di Nesta ha cercato di rimediare, ma le parate dell’ex Brignoli, che al 63' ha pure neutralizzato un rigore di Sadiq, hanno vanificato gli sforzi dei biancorossi che solo al 43' con Melchiorri sono arrivati al gol. I grifoni restano al nono posto, appena fuori dalla zona playoff.