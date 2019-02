Serie B: 3 turni a Padella con prova tv

ROMA, 19 FEB - Il giudice sportivo ha squalificato 12 calciatori dopo la 5/a giornata di ritorno della B: tutti per un turno ad eccezione di Terranova (Cremonese), fermato per 2 gare. Stop di 3 turni, invece, per Padella (Ascoli), grazie alla prova tv, per una gomitata a Vuletich inizialmente non ravvisata dal direttore di gara. Gli altri 10 squalificati sono: Baez (Cosenza), Diamanti (Livorno), Fazzi (Livorno), Ganz (Ascoli), Balzano (Pescara), Dragomir (Perugia), Sabbione (Carpi), Strizzolo (Cremonese), Torregrossa (Brescia), Verre (Perugia).