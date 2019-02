Ciclismo: Oman, 4/a tappa a Colbrelli

ROMA, 19 FEB - Prima vittoria italiana nel Tour of Oman di ciclismo: l'ha firmata il lombardo Sonny Colbrelli (Team Bahrain-Merida), che, con il tempo di 3h17'09", si è aggiudicato la 4/a tappa, disputata da Yiti (Al Sifah) a Oman Convention and Exhibition Centre, su un percorso lungo 131 chilometri. Colbrelli ha avuto la meglio sul belga Greg Van Avermaet (Ccc) e sul francese Clement Venturini. Settimo posto per Iuri Filosi, 11/o Davide Ballerini. In classifica generale il kazako Alexey Lutsenko è sempre al comando, con il tempo di 14h54'46", davanti a Van Avermaet (a 14") e allo spagnolo Jesus Herrada (a 18"). Primo degli italiani è domenico Pozzovivo, quinto, con un ritardo di 27" dalla vetta della graduatoria. Domani è in programma la tappa più attesa, la Samayil-Jabal al Akhdharche, lunga 152 chilometri, che porterà la carovana del Tour of Oman sulla Green Mountain.