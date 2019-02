Atalanta: Freuler,dobbiamo stare in alto

BERGAMO, 19 FEB - "Contro il Torino vogliamo prepararci al meglio per vincere, abbiamo una rosa per stare in alto". A parlare del prossimo scontro diretto dell'Atalanta in chiave Europa League è Remo Freuler, intervenuto nel tradizionale incontro del martedì sera a Oriocenter per autografi e foto ricordo con i tifosi. "Tutte le partite sono importanti, sappiamo qual è la classifica che ci compete e sappiamo quali sono le nostre prospettive", ha aggiunto il centrocampista svizzero. Insieme a lui, il portiere Etrit Berisha: "Sabato scorso contro il Milan potevamo prendere qualcosa in più, è stata una sfida decisa da errori - chiude il nazionale albanese -. Abbiamo la forza di trascinare questa Atalanta dove si merita: sappiamo che possiamo giocarcela contro chiunque e fare cose importanti per noi, i tifosi ci seguono ovunque e se lo meritano".