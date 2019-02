F1: Ferrari di Leclerc vola a Montmelo

ROMA, 19 FEB - La Ferrari lascia il segno anche nel secondo giorno di prove sul circuito di Barcellona. Charles Leclerc, che debuttava al volante della Sf90, ha chiuso davanti a tutti in 1'18"247, completando 157 giri, contro i 169 del pilota tedesco. Secondo tempo per Norris, all'esordio da titolare con la McLaren, terza la Haas di Magnussen (sostituito nel finale da Fittipaldi). Quinta l'Alfa Romeo di Giovinazzi, che ha girato in 1'19"312. Decimo tempo per la Mercedes di Hamilton (1'19"928).