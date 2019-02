Allegri:Atletico?Importantissimo segnare

TORINO, 19 FEB - L'Atletico Madrid "è un blocco granitico, una squadra di grande compattezza. E' molto importante segnargli almeno un gol perché, per la prima volta, giochiamo l'andata degli ottavi in trasferta". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di Champions. "Simeone ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario - ha aggiunto l'allenatore dei bianconeri - è da 7-8 anni all'Atletico e riesce a far giocare la squadra sempre allo stesso modo".