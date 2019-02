Lautaro: Icardi?Decisione sua e di Wanda

MILANO, 19 FEB - "Icardi? Oggi è il suo compleanno, gli abbiamo fatto gli auguri. Lui è contento di essere con noi e noi continueremo ad appoggiarlo. Dipenderà dalla decisione che prenderà insieme a chi lo gestisce. Per noi è un giocatore importante, noi lo appoggeremo, perché possa tornare a giocare con noi". E' il pensiero dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, a Sky Sport. Sarà ancora lui a guidare l'attacco dei nerazzurri giovedì contro il Rapid Vienna, visto il forfait di Icardi, che continua a fare fisioterapia. "Sono molto felice per quello che sto vivendo - dice - voglio andare avanti così. Non ho pensato al numero di gol che voglio fare, penso solo ad allenarmi e a dare il massimo, provando a sfruttare ogni partita in cui gioco per segnare". E con Luciano Spalletti è nato un grande feeling visto i tanti complimenti che il tecnico gli dedica ad ogni conferenza: "Con lui mi trovo bene, mi piace come mi appoggia. E' un allenatore che parla e che aiuta, sono molto contento del lavoro con lui".