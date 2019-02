Lega B pensa alla Var per finale torneo

ROMA, 19 FEB - La Var anche in Serie B, perché no. E' allo studio l'ipotesi di introdurre la tecnologia in campo nella parte finale del campionato. Nell'Assemblea odierna della Lega cadetta, riunita oggi a Milano con 18 società su 19 presenti, il presidente Mauro Balata ha relazionato sugli studi condotti per l'utilizzo della Var già nella fase finale di questo campionato; l'analisi adesso sarà oggetto di un confronto con l'Associazione arbitri e il suo presidente Marcello Nicchi. Balata ha inoltre aggiornato lo stato di Lega calcio service in liquidazione, da approfondire con la Lega di Serie A. Di questo tema ma anche dell'importanza della collaborazione fra le due leghe maggiori si è parlato durante la visita, sempre in Assemblea, del presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché. Votato anche l'invio di una lettera alla Figc per chiedere un riconoscimento economico, a fronte della quinta promozione dalla Serie C nell'attuale stagione, da distribuire alle retrocesse dalla Serie B.