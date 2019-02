Valverde: Bene il gioco non il risultato

ROMA, 19 FEB - "A livello di gioco molto bene, a livello di risultato non tanto bene: dovevamo vincere e segnare, ma non ci siamo riusciti. Per 25 volte abbiamo tirato in porta, questo è il dato. Ci sono conclusioni che arrivano verso la porta, altre che non la inquadrano, ci sono anche le difese avversarie". Così Ernesto Valverde commenta a Sky Sport il pareggio senza reti del Barcellona sul campo del Lione, nell'andata degli ottavi di finale della Champions.