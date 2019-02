Criscito: "Il Genoa merita l'Europa"

GENOA, 19 FEB - "L'Europa League? Quando si gioca in Europa si hanno sensazioni bellissime e il Genoa la merita. Abbiamo le qualità per poterci tornare, ma io credo che, forse non in questa stagione, ma nella prossima stagione ci siano le condizioni per farcela". Cosi Domenico Criscito, capitano del Genoa, ospite dell'emittente ligure Telenord, alza l'asticella e parla degli obiettivi futuri. Nell'immediato ci sono intanto un paio di appuntamenti che possono essere determinanti per archiviare la pratica salvezza: "Le prossime due partite sono fondamentali, contro squadre alla nostra portata e se dovessimo fare 6 punti, potremmo guardare avanti verso la parte sinistra della classifica".