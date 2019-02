Golf, Brittany Lincicome in dolce attesa

ROMA, 20 FEB - Brittany Lincicome è incinta. L'annuncio della golfista americana, sposata con l'ex pilota di elicotteri Dewald Gouws, è arrivato su Instagram. "Non riesco davvero a spiegare - la dichiarazione della statunitense - la nostra felicità. Siamo eccitatissimi e una volta appresa la notizia abbiamo pianto di gioia". Con sei apparizioni in Solheim Cup la 33enne di San Pietroburgo (Florida) è alla prima gravidanza. Una dolcissima attesa per la giocatrice a stelle e strisce, che dovrebbe partorire il prossimo 1° settembre. Prima la famiglia e poi il ritorno sul green, con la Lincicome che non ha alcuna intenzione di smettere.