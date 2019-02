Tennis: Cecchinato n.1 italiano

ROMA, 20 FEB - Costa molto cara a Fabio Fognini la sconfitta e la conseguente eliminazione al primo turno del torneo Rio Open in corso a Rio de Janeiro, dove l'anno scorso fu semifinalista. Nella nuova classifica del tennis mondiale che verrà ufficializzata lunedì prossimo, infatti, il 31enne ligure (attualmente n. 17) per effetto dei punteggi assegnati sarà scavalcato dal palermitano Marco Cecchinato che dovrebbe salire al numero 16. Cecchinato infatti, benché fuori anche lui al primo turno a Rio, si porta in dote i punti per la vittoria al torneo di Buenos Aires domenica scorsa, che gli consente di ritoccare il proprio best ranking e diventare il nuovo numero uno del tennis azzurro.