EuroGames, Roma capitale diritti civili

ROMA, 20 FEB - Sarà Roma la sede della 17/a edizione degli EuroGames, il più grande evento multi-sportivo nato per promuovere i diritti civili nello sport e sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione. Dall'11 al 13 luglio 2019 oltre cinquemila atleti in arrivo da tutto il mondo gareggeranno sui campi di 13 impianti della Capitale per confrontarsi in 17 diverse discipline. La prima volta in Italia per una tre giorni all'insegna del rispetto, dell'inclusione e dell'uguaglianza. Una manifestazione che gode del patrocinio e il supporto di Coni, Comitato Italiano Paralimpico, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), Regione Lazio, Roma Capitale e Federalberghi Roma insieme alle principali federazioni internazionali e associazioni sportive italiane Lgbt. "Con gli EuroGames - dichiara Adriano Bartolucci Proietti, presidente di Roma EuroGames 2019 - Roma tornerà al centro del mondo dello Sport e dei diritti, dell'accoglienza".