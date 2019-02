Ancora Lutsenko, Tour Oman ormai è suo

ROMA, 20 FEB - Alexey Lutsenko (Astana) ha vinto la quinta e penultima tappa del Tour dell'Oman, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Il kazako, al terzo successo nella corsa, ha preceduto sul traguardo, con arrivo in salita di Green Mountain, di 7" il francese Fabien Grellier (Direct Energie) e di 11" Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida). In classifica, Lutsenko precede ora Pozzovivo di 44" e di fatto ha già le mani sulla corsa, considerando che domani si disputerà la sesta e ultima frazione tutta per velocisti, la Al Mouj Muscat-Matrah Corniche di 135,5 chilometri.