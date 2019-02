E.League: Magnin, proviamo l'impresa

(ANSA) NAPOLI, 20 FEB - "All'andata non abbiamo giocato al nostro livello, non abbiamo dimostrato le nostre capacità e domani dovremo mettere più grinta sul campo". Lo ha detto Ludovic Magnin, allenatore dello Zurigo, che domani tenterà l'impresa al S.Paolo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. "Nel match di andata - ammette Magnin - abbiamo guardato il Napoli, pensando a cosa facevano loro, e abbiamo dimenticato di pensare a cosa dovevamo fare noi. Dobbiamo giocare meglio, dimostrare maggiore personalità. Domani scenderemo in campo con poca pressione addosso dopo il risultato dell'andata e proveremo a tenere maggiore possesso palla e affrontare con più determinazione e grinta l'uno contro uno. Poi la qualificazione si decide sempre nell'arco dei 180 minuti".