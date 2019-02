Hamilton "Ferrari è forte, per noi dura"

ROMA, 20 FEB - La Mercedes per ora non brilla, la Ferrari corre, ma Lewis Hamilton guarda con la serenità di sempre al via della stagione vera di F1. Nella terza giornata di test a Barcellona, il campione del mondo della Mercedes fa i complimenti al rivale Sebastian Vettel e alle Rosse che sono apparse subito molto competitive in pista. "Sono contento per Vettel, ma noi al momento stiamo lavorando per conoscere meglio la macchina - ha detto il britannico -. Sono apparsi in forma, per noi ora è importante approfondire la conoscenza con la monoposto. E' lo stesso inizio di ogni stagione. Ogni anno la Ferrari si mostra forte e ce lo aspettavamo, noi proviamo a fare il nostro programma e la squadra sta lavorando tantissimo. La Ferrari comunque è forte, sembra abbiano un pacchetto migliore e stanno accumulando km. Per noi sarà una sfida ancora più dura".