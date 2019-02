Doping, Iaaf riammette 21 atleti russi

ROMA, 21 FEB - Sono 21 gli atleti russi che potranno riprendere a gareggiare nelle competizioni internazionali,ma per ora soltanto sotto bandiera neutrale. E' quanto ha comunicato la Iaaf, federatletica internazionale, dopo l'esame delle prime domande presentate dagli atleti russi ai quali, per le note vecchie vicende di doping di stato, era ancora impedita la partecipazione alle gare. "Questi primi 21 atleti -afferma la Iaaf- hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità per partecipare in via eccezionale alle competizioni come atleti neutrali, mentre la federazione russa in quanto tale resta sospesa". Il presidente Iaaf Sebastian Coe ha detto che questa decisione fa parte del processo messo in atto per "separare gli atleti puliti da un sistema contaminato".