Golf, Mickelson 600 presenze al PGA Tour

ROMA, 21 FEB - Tra i migliori giocatori nella storia del golf americano e mondiale, Phil Mickelson nel WGC Mexico (al via oggi a Città del Messico), dove difenderà il titolo conquistato nel 2018, taglierà il traguardo delle 600 presenze sul PGA Tour. "Avevo solo diciassette anni - le dichiarazioni del mancino di San Diego - quando ho giocato il mio primo evento. Sembra ieri e adesso invece ho raggiunto un numero di tornei incredibile. Ma le statistiche non le guardo molto, mi concentro solo sul campo". Il record di 803 apparizioni di Mark Brooks è ancora lontanissimo. Eppure Mickelson, che in carriera ha trionfato per 44 volte sul PGA Tour, vuole provare quantomeno ad avvicinare il primato del texano. Ricorrenza particolare per "Lefty", che a 48 anni suonati non smette di stupire. Solo due settimane fa ha vinto e incantato a Monterey (California) nell'AT&T Pebble Beach. Per una vera pietra miliare nella storia del green a stelle e strisce.