'Io 5 Champions a 0' CR7 in zona mista

ROMA, 21 FEB - "Ho vinto cinque Champions, l'Atletico zero. Io cinque, l'Atletico zero". Dopo il 2-0 subito in casa dall'Atletico Cristiano Ronaldo si sfoga così in zona mista di fronte ai giornalisti mimando il cinque e lo zero con le mani e il giorno dopo la stampa spagnola lo attacca pesantemente. Marca in particolare titola 'Ronaldo e nell'abisso' ricordando i numeri non entusiasmanti della sua stagione in Champions League. As ricorda poi come la reazione di Ronaldo sia arrivata dopo gli insulti piovutigli addosso dagli spalti del Wanda Metropolitano che hanno fatto riferimento anche ai guai fiscali che hanno interessato l'asso portoghese della Juventus.