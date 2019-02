Da 7 a 10 marzo torna 'Roma Motodays'

ROMA, 21 FEB - Il mondo delle due ruote in tutte le sue declinazioni. Dalle novità di gamma, alle special, dalle moto storiche alle sportive e off-road, oltre a personaggi, incontri, dibattiti, premiazioni, presentazioni, spettacoli nelle aree esterne e quest'anno persino la prima tappa di un trofeo internazionale. Dal 7 al 10 marzo 2019 alla Fiera di Roma torna 'Roma Motodays', l'evento che pone la lente d'ingrandimento sull'universo motociclistico mondiale nella città che in Italia vanta il maggior numero di immatricolazioni a due ruote. 'Tutte le moto portano a Roma' l'hashtag scelto da Roma MotoDays per l'undicesima edizione alle porte. "Plaudo alla volontà di promuovere le due ruote e sostenerle a tutti i livelli - ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla presentazione avvenuta stamane alle Piscine del Foro Italico - Eventi come questo sono un plus economico per il Coni, per la Federmoto e anche per Fiera di Roma".