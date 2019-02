Ciclismo: Oman, ultima tappa a Nizzolo

ROMA, 21 FEB - Giacomo Nizzolo (Dimension Data), con il tempo di 3h07'12", ha vinto la 6/a e ultima tappa del Tour of Oman di ciclismo, disputata da Al Mouj Muscat a Matrah Corniche e lunga 135,5 chilometri. Nizzolo si è aggiudicato uno sprint tutto italiano, mettendosi alle spalle nell'ordine Sonny Colbrelli, secondo, e il giovane Davide Ballerini, che si è piazzato al terzo posto. Irresistibile la progressione di Nizzolo, che è partito ai 250 metri bruciando la concorrenza. Il kazako Alexei Lutsenko, in 21h45'51", ha vinto la classifica generale finale del Tour of Oman, precedendo Domenico Pozzovivo, secondo a 44"; terzo lo spagnolo Jesus Herrada, che ha accusato un ritardo di 47" dal capoclassifica.