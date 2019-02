Parigi2024'vogliamo breakdance a Giochi'

ROMA, 21 FEB - Il surf, l'arrampicata sportiva, lo skateboard. Ma anche la breakdance. Le Olimpiadi cambiano pelle, e anche se atletica e nuoto rimangono le discipline regine la febbre da rinnovamento diventa sempre più contagiosa: e' di stamattina l'annuncio del comitato organizzatore di Parigi 2024 delle quattro proposte di novità avanzate - come da sua prerogativa - al Cio. La rivoluzione più clamorosa se il comitato olimpico internazionale dirà sì, e tutto lascia pensare che sia così secondo i media francesi, sarà la street dance nata nel Bronx a inizio anni '70. Gli altri tre sport proposti sono già nel programma scelto da Tokyo 2020. A spingere Parigi a queste indicazioni è stata, secondo Le Parisien la voglia di coinvolgere giovani appassionati e la necessità di non costruire altri impianti. Scalata e Breakdance dovrebbero svolgersi nel centro di Parigi, in prossimità di luoghi simbolo della Ville Lumiere.