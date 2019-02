Vela:record Soldini a 'L'uomo e il mare'

ROMA, 21 FEB - Torna in onda L'uomo e il Mare". Questa sera alle 19.30 su RaiSport+HD la rubrica curata e condotta come sempre da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti vedrà in apertura la cronaca del record appena conseguito da Giovanni Soldini ed il suo equipaggio sul Mod 70 Maserati, alla regata oceanica RORC Caribbean 600. Poi l'intervista esclusiva con Guido Gallinaro, giovanissimo campione del mondo che ha annunciato ufficialmente il suo passaggio dalla classe Laser alla classe '49er per puntare alla partecipazione olimpica. Dalla vela agonistica al rombo dei motori con la voce del presidente della Fim, federazione italiana Motonautica, Vincenzo Iaconianni che analizza i vari aspetti della specialità. Dunque nelle acque di Montecarlo con la Primo Cup, regata che apre la stagione agonistica mediterranea. Infine la vela estrema con l'avventurosa traversata atlantica di Tullio Picciolini e Giammarco Sardi, capaci di attraversare l'Atlantico da Dakar a Guadalupe in 14 giorni 3 ore e 40 minuti.