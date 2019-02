Tour: nel 2021 il via dalla Danimarca

ROMA, 21 FEB - Dopo il Giro d'Italia, tocca al Tour de France. Anche la corsa a tappe francese prenderà il via dalla Danimarca, proprio accadde alla corsa rosa nel 2012 (il via da Herning, a una sessantina di chilometri da Copenaghen), l'anno in cui vinse il canadese Ryder Hejsedal. La Grande boucle n.108 scatterà dal Paese scandinavo nel 2021 e sarà il 10/o della storia a ospitare il via. Le prime tre tappe saranno danesi: si comincerà, come rivela l'account Twitter ufficiale del Tour, con una cronometro individuale lunga 13 chilometri per le strade della capitale Copenaghen; si proseguirà con la Roskilde-Nyborg, di 190 chilometri; e si concluderà con la Vejle-Sonderborg, di 170 chilometri.