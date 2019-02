F1: Toro Rosso ok in test,4/a la Ferrari

ROMA, 21 FEB - E' la Toro Rosso guidata da Alexander Albon la più veloce nella sessione mattutina della quarta e ultima giornata dei test invernali della Formula 1, prima sessione invernale a Montmelò in vista del via del Mondiale il 17 marzo in Australia a Melbourne. Il 22enne pilota anglo-tailandese ha fermato il tempo sull'1'17"637 a metà mattinata, il miglior crono segnato in questi primi test. Seconda miglior prestazione per la Renault di Daniel Ricciardo in 1'17"785, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton (1'17"977) e alla Ferrari di Charles Leclerc (1'18"046). Sesto tempo per la Sauber Alfa Romeo guidata da Antonio Giovinazzi in 1'18"511.