Lega B: Balata visita azienda Lardini

ROMA, 21 FEB - Il presidente Balata nei giorni scorsi ha fatto visita alla prestigiosa azienda di abbigliamento made in Italy Lardini, partner della Lega B, per conoscere più da vicino e promuovere un brand che continua a esportare la qualità dell'Italia in tutto il mondo con grandi risultati e riconoscimenti. La sinergia tra la Lega B e l'azienda con sede a Filottrano, in provincia di Ancona, è certificata da una serie di ideali alla base della filosofia con cui le due forze si muovono nei loro panorami di riferimento: il coraggio, la qualità, la voglia di migliorarsi. "Il design più raffinato e più evoluto, coniugato con la tecnologia più avanzata, con il rispetto del fattore umano, e con un rapporto tra la proprietà e i dipendenti che assomiglia a quello di una vera famiglia - ha detto Balata - valorizza ancora di più un brand che si è affermato a livello mondiale e che certifica la supremazia della moda italiana nel mondo".