Fiorentina-Inter: già 30 mila biglietti

FIRENZE, 21 FEB - Stadio Franchi verso il tutto esaurito domenica sera per la partita della Fiorentina contro l'Inter. A ora sono stati venduti 30.000 biglietti, c'è ancora un po' di disponibilità, mentre intanto continua la prevendita anche di un'altra sfida molto attesa, la semifinale d'andata di Coppa Italia in programma il 27 febbraio a Firenze contro l'Atalanta. Si tratta di un momento decisivo della stagione per la squadra di Pioli che, grazie al successo esterno ottenuto domenica scorsa contro la Spal, ha raggiunto quota 35 punti in campionato, tornando in corsa per un posto nella prossima Europa League.