F1:Sticchi,Monza è storia automobilismo

ROMA, 21 FEB - Monza fa parte della storia dell'Automobilismo. La storia dell'AC e quella del Monza ENI Circuit si sono più volte intrecciate dal 1922, anno in cui nacque l'Autodromo Tempio della velocità - lo ha detto Angelo Sticchi Damiani Presidente dell'Automobile Club d'Italia, durante le Premiazioni dei Campionati Italiani 2018, che si son tenute lo scorso week end- da due anni siamo stati coinvolti direttamente. Una svolta necessaria al fianco del GP dìItalia. Siamo convinti che Monza è il tempio della velocità. Sentiamo nostra questa struttura e crediamo nell'autodromo che sentiamo patrimonio di tutti gli italiani. La premiazione è un segno, noi ci abbiamo creduto. Questo è un autodromo che dobbiamo vivere durante ogni attività che qui si svolge. Sogno per Monza molte cose, come per esempio il circuito alta velocità e diverse iniziative non solo sportive"-. Oltre 700 sono stati i premiati a coprire tutte le specialità dell'automobilismo sportivo tricolore