Leclerc, sulla Ferrari ottime sensazioni

ROMA, 21 FEB - "Per ora preferisco non sbilanciarmi con i commenti perché questo è ancora soltanto un test. La sensazione in macchina però è ottima. Abbiamo completato parecchi giri, l'affidabilità è buona e ogni giorno siamo riusciti a completare il nostro programma". Charles Leclerc ha commentato così, durante la pausa pranzo dell'ultimo giorno di test a Barcellona, il primo impatto con la Ferrari. "Mi sento abbastanza a mio agio sulla SF90 anche se ci sono ancora alcune cose a cui devo abituarmi - ha aggiunto il pilota monegasco - compreso il modo in cui opera la squadra. Posso dire però che questa è una monoposto abbastanza facile da guidare. Come ha detto Seb (Vettel, ndr), non pare nemmeno una vettura nuova, ma un'auto il cui sviluppo è già avanzato. La guidabilità è notevole ed è la dimostrazione di come il team abbia svolto un lavoro straordinario durante l'inverno, riuscendo a portare qui una monoposto molto solida".