Golf: WGC Mexico,avvio super per McIlroy

ROMA, 22 FEB - Francesco Molinari e Tiger Woods hanno terminato il primo round del WGC di golf, appaiati in 25/ma posizione (71, par). A Città del Messico, nell'evento inaugurale 2019 del World Golf Championship, il mini circuito mondiale, il campione torinese e l'asso californiano (accolto da un'autentica standing ovation) non sono riusciti a imprimere un gran ritmo e ora sono costretti a rincorrere. "Ho iniziato male -dice Woods- e adesso devo provare a rimettermi in carreggiata". Avvio show, invece, per Rory McIlroy, che con un parziale di 63 (-8) ha guadagnato la vetta solitaria della classifica. Sette birdie, un eagle e un solo bogey per il nordirlandese (che non partiva così forte dal 2014), tallonato da Dustin Johnson (secondo con 64, -7). L'americano, numero 3 mondiale, sogna il colpo grosso in Messico (dove ha già vinto nel 2017) per avvicinare il trono di Justin Rose (assente per l'occasione).