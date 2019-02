Sci, combinata Bansko, in testa Caviezel

ROMA, 22 FEB - Bansko (Bulgaria), 22 feb - Lo svizzero Mauro Caviezel in 1.09.08 è al comando dopo il supergigante che costituisce la prima parte della combinata di cdm di Bansko. Secondo tempo per l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.09.14 e terzo per il francese Alexis Pinturault in 1.09.24. Miglior azzurro - in una gara molto veloce ma anche con una serie di difficili curve con raggio decisamente stretto e visibilità non buona per il cielo coperto - è stato Riccardo Tonetti, 5/o in 1.09.96. Poi, ottavo tempo, c'è Dominik Paris in 1.10.49. Poco piu' indietro Christof Innerhofer in 1.10.57 . Alla gara ha partecipato anche il campionissimo austriaco Marcel Hirscher - che vuole vincere al più presto la sua ottava coppa del mondo in serie- che ha chiuso in 1.10.91 e che punta sulla sua netta superiorità in slalom speciale, la cui prova inizierà alle ore 13. Il tutto su una pista intitolata al campione italiano Alberto Tomba.