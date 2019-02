Taekwondo, 12 azzurri in gara in Egitto

ROMA, 22 FEB - Sono 12 gli atleti azzurri impegnati nella seconda tappa del circuito mondiale di Taekwondo, in corso a Hurghada, in Egitto. La formazione azzurra partecipa nelle categorie senior maschile e femminile. "Si tratta -ha detto il direttore tecnico Claudio Nolano- di un appuntamento particolarmente importante nel percorso che ci porta ai mondiali, un test di alto livello alla ricerca di un costante miglioramento". Questi gli azzurri impegnati in Egitto: Sarah Al Halwani (-49 kg); Erica Nicoli (-53 kg); Giada Iurlaro (-57 kg); Assunta Cennamo (-62 kg); Cristina Gaspa (-67 kg); Natalia D'Angelo (-73 kg); Maristella Smiraglia (-73 kg); Laura Giacomini (+73 kg); Vito Dell'Aquila (-58 kg); Simone Crescenzi (-63 kg); Gabriele Caulo (-68 kg); Roberto Botta (-80 kg).