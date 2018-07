Rinnovabili, -7% investimenti nel 2017

ROMA, 18 LUG - Gli investimenti mondiali nelle rinnovabili sono calati del 7% nel 2017 rispetto al 2016, e c'è il rischio che calino ulteriormente nel 2018. Gli investimenti per le fonti fossili nel 2017 sono aumentati per la prima volta dal 2014, fino ad arrivare a 790 miliardi di dollari, contro i 318 miliardi per le rinnovabili. La crescita è dovuta al gas naturale, mentre il carbone continua a calare. Lo rivela il rapporto 2018 sugli investimenti energetici mondiali dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (Iea).